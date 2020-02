Liverani mastica amaro: "Abbiamo fatto troppi regali"

Il tecnico sottolinea i difetti della squadra nella sfida odierna: “Salvezza? Non ci siamo solo noi e le genovesi. Facciamo quindici punti nelle prossime partite”.

È un Liverani amareggiato quello che si è presentato ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta pesante, rimediata dal Lecce contro la Roma: “Abbiamo fatto dei buoni regali ad una squadra di qualità superiore. Ci sta che si subisce a Roma – ha spiegato -, non ci sta che regaliamo due gol come abbiamo fatto, sulle nostre fasi di possesso. Abbiamo fatto un paio di errori, poi la Roma è una squadra che ha una qualità infinita".

Il tecnico ha anche sottolineato come la sua squadra abbia avuto tre-quattro occasioni limpide nel primo tempo: “Venire qui e avere dieci occasioni da gol è impensabile, ma se hai delle occasioni e non le sfrutti, poi diventa una sfida impari. Questa squadra ha pregi e difetti e oggi purtroppo abbiamo mostrato più i difetti".