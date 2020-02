Ubriaco finisce contro un’auto in sosta: in prognosi riservata

L’episodio all'alba con protagonista un giovane di Galatone.

Finisce in prognosi riservata un 26enne di Galatone, protagonista di un brutto incidente alle prime luci di oggi, all’ingresso del paese. Con l’auto, infatti, è andato a sbattere contro una vettura in sosta.

Il giovane, trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito, è stato ricoverato in prognosi riservata, dopo l’intervento dei sanitari del 118. Non sarebbe in pericolo di vita.