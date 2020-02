Si schianta con l’auto contro un palo e muore sul colpo: tragedia sulla litoranea

Il drammatico incidente è avvenuto in queste ore sulla litoranea tra Tricase ed Andrano.

Ha perso il controllo della propria vettura, schiantandosi contro un palo in circostanze ancora da chiarire: è morto sul colpo un uomo di Specchia, Salvatore Serafino, di 64 anni, ex maresciallo della Guardia di Finanza, in un terribile incidente avvenuto in queste ore, sulla litoranea che collega Tricase ad Andrano.

L’uomo potrebbe aver accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua Audi Station wagon.