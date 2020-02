Il Papa a Bari, 40mila fedeli per la visita. Il messaggio: "Questa capitale dell’unità"

Papa Francesco torna dopo due anni a Bari per incontrare i vescovi e i fedeli.

Papa Francesco a Bari per l’incontro dei vescovi "Mediterraneo frontiera di pace" promosso dalla Cei: accolto dall’arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, monsignore Francesco Cacucci, dal presidente della Regione, Michele Emiliano, dal prefetto di Bari Antonella Bellomo e dal sindaco Antonio Decaro, il pontefice, nel suo intervento ha parlato del capoluogo pugliese come “capitale dell’unità”.

Papa Francesco ha ricordato anche la sua precedente visita a Bari il 7 luglio 2018 per l'incontro con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del Medio Oriente: "Trovo significativa - ha detto - la scelta di tenere questo incontro nella città di Bari, così importante per i legami che intrattiene con il Medio Oriente come con il continente africano, segno eloquente di quanto radicate siano le relazioni tra popoli e tradizioni diverse".