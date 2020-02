Eccellenza, derby Otranto - Deghi per la salvezza

Il ventiquattresimo turno di Eccellenza pone sotto i riflettori la sfida a distanza per il vertice tra Molfetta e Corato e il derby salvezza tra le salentine Otranto e Deghi.

Il Molfetta capolista rende visita al Martina, cliente ruvido, ben organizzato tatticamente che due settimane fa fermò la corsa del Corato, secondo in classifica, atteso dalla trasferta contro Bisceglie. Il Trani terzo attende tra le mura amiche il San Severo, ultimo, ma in grande ripresa.

Fuori casa e contro il Team Orta Nova, gioca invece l’Ugento di mister Oliva, quarta forza del torneo e nuovamente in gran spolvero dopo le tre vittorie consecutive. Per il Gallipoli, attualmente in zone di classifica tranquille, un avversario ostico sia pure in leggera flessione nelle ultime gare: l’Audace Barletta. In coda il derby leccese che conta e tanto in chiave permanenza: l’Otranto in difficoltà affronta la Deghi di Giuliatto, terz’ultima, ma vittoriosa nel turno precedente. Punti pesantissimi in palio per il proseguo di torneo.

Partite e arbitri (9ª di ritorno, ore 15)

A. Barletta - Gallipoli: Tropiano di Bari; F. Altamura - Barletta 1922: Sciolti di Lecce; Martina - Molfetta: Mallardi di Bari; Otranto - Deghi: Spera di Barletta; San Marco - Vieste: D’Angelo di Trapani; Orta Nova - Ugento: Bonavita di Foggia; U. Bisceglie - Corato: Salomone di Bari; Trani - AT. San Severo: Losapio di Molfetta.

CLASSIFICA: Molfetta 54; Corato 50; *Trani 38; Ugento 37, Barletta 37; A.Barletta 31, U. Bisceglie 31; Vieste 30;**Martina 28, Gallipoli 28; Otranto 26, Orta Nova 26; F. Altamura 24, Deghi 24; San Marco 19; AT. Severo 18.