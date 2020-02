Mercoledì delle Ceneri, a Santa Rosa messa alle 21

Venire incontro ai "molti": questa la motivazione che ha spinto il parroco di Santa Rosa, don Damiano Madaro, a posticipare la messa del Mercoledì dell Ceneri alle ore 21. La celebrazione che per i cristiani segna l'inizio della Quaresima sarà quindi celebrata in serata per far fronte alle tante esigenze, in un orario quindi più alla portata di tutti.