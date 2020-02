Carnevalinsieme: appuntamento in maschera a Carmiano

Sfilata in maschera a partire dalle 14.30.



Appuntamento in maschera oggi a Carmiano per la tappa finale del “Carnevalinsieme 2020” organizzato dall’associazione Magliano C'è, con l’animazione dell’associazione musicale “Cadenza” e la diretta facebook su “Andrea ViviCitta” e “vivicittanews”.

Nove tra carri e gruppi, oltre a tantissime mascherine, saranno al via della sfilata in programma dalle ore 14.30 in Piazza Diaz. Un festoso tour tra le vie principali del paese a ritmo di musiche, danze e fiumi di coriandoli, condurrà il corteo mascherato in piazza Assunta per la premiazione delle maschere più belle, originali e fantasiose vincitrici della decima edizione.