Promozione, lotta al vertice della classifica: 9° giornata ricca di derby leccesi

Nono turno di ritorno di Promozione ricco di derby leccesi per la lotta al vertice e in coda alla classifica.



La capolista Racale è attesa dalla sfida sul difficile campo del Brilla Campi, mentre il Matino di Branà gioca in casa contro il Leverano, con l’obiettivo di accorciare il divario di sei punti dalla battistrada. Turno insidioso per entrambe le formazioni di vertice opposte a due compagini in lotta per non retrocedere.

Leggermente favorito, in questo incrocio a distanza, il Matino che gioca tra le mura amiche.

In piena zona play off si gioca l’interessante match Manduria-Ostuni. Sfida aperta dai punti pesanti. Il Sava per mantenersi in quota cerca il colpo sul campo dell’Aradeo. Derby accattivante, aperto ad ogni risultato si disputa anche in Taurisano-Scorrano. Sfida piena di incognite anche Novoli – Maglie, con gli ospiti giallorossi, che in settimana hanno salutato mister Portaluri, accogliendo in panchina il tecnico Orazio Mitri.

In coda, il Veglie, ultimo a quota 11 punti, gioca sul difficile campo dell’Avetrana con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno da chi lo precede, mentre il Carovigno dovrà rispettare un turno di riposo.

9^ giornata di ritorno

Partite e Arbitri: Avetrana-Veglie: Lavenuta di Bari; Aradeo-Sava: Candida di Bari; B.Campi-Racale: Paladini di Lecce; Manduria-Ostuni: Iacopetti di Pistoia; Novoli-Maglie: Raimondi di Taranto; Taurisano-DC Scorrano: Lombardo di Brindisi; Matino-Leverano: Rutigliano di Lecce;