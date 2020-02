Stop agli sprechi alimentari: parte a Lecce la "Settimana del consumatore"

Taglio del nastro questa mattina in piazza Ludovico Ariosto.

Taglio del nastro a Lecce questa mattina per la VI^ edizione della Settimana del Consumatore che prende il via dal Mercato di Campagna Amica di Piazza Ludovico Ariosto, colorato e profumato grazie ai dolci della tradizione salentina dedicati al Carnevale. Una non stop intensa di incontro e confronto tra gli agricoltori di Campagna Amica e i consumatori sui temi del cibo, dell’etichettatura, della igiene e sicurezza alimentare, a cui prenderà parte attiva ad ogni appuntamento Giulia De Marco della Sezione Attività Economiche della Regione Puglia, oltre ai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori della Puglia, in collaborazione con l’IPC, l’Istituto Pugliese per il Consumo.

Al centro del focus nel Mercato contadino di Lecce l’acquisto e il consumo consapevole, oltre alla necessità di ridurre gli sprechi alimentari attraverso il riutilizzo degli avanzi in cucina con le ricette della nonna, con Francesco Diciollo della Casa del Consumatore Puglia.

Il 27 febbraio a Francavilla Fontana al Mercato di Campagna Amica in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 16,30, si parlerà di diritto dei cittadini alla tutela della salute e all’educazione al consumo con Francesco De Canio dell’Assoconsum.

Venerdì 28 febbraio, al Mercato di Campagna Amica di Via della Repubblica 80 a Foggia, a partire dalle ore 10,30, spazio ai ‘Consumatori Consapevoli’ e allo sviluppo dei rapporti associativi anche in prospettiva della creazione di gruppi di acquisto supportati da Campagna Amica, con la partecipazione di Andrea Cardinale dell’Unione Nazionale Consumatori della Puglia e Bruno Maizzi dell’associazione Movimento Consumatori Puglia.

Sabato 29 febbraio 2020, a partire dalle ore 10,00, al Mercato di Campagna Amica di Via Appia 226 a Brindisi con il supporto tecnico del ‘tutor degli alimenti’, il biologo Pier Paolo Martano, saranno trattate le ‘Politiche di sicurezza alimentare’ con Ettore Lizzi del Movimento Difesa del Cittadino.

Domenica 1° marzo, dalle ore 10,00, al Mercato di Campagna Amica di Piazza del Ferrarese sarà dato ‘Spazio alla tutela del consumatore: Usi e Consumi di Puglia!’ con Francesco Diciollo della Casa del Consumatore Puglia.