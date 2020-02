Coronavirus: sospese le gite scolastiche in Italia e all'estero

Le decisioni del Consiglio dei Ministri in via precauzionale. Rinviati anche i match di Serie A nelle Regioni a rischio.



Gite scolastiche sospese in via precauzionale: è stata la decisione adottata nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. A partire dalla giornata di oggi sono bloccati i viaggi d'istruziione in Italia e all'estero per motivi precauzionali.

Si ferma anche lo sport nelle regioni a rischio: rinviati match di Serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. A chiederlo è stato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha inviato una lettera al Coni. Si disputerà come da programma la partita Roma-Lecce.