Cerca lavoro ma lo aggrediscono con una spranga: giovane maliano finisce in ospedale

La vittima ha riportato un forte trauma cranico e alcune ferite lacero contuse.



Era in cerca di lavoro, ma l'unica cosa che ha rimediato è stata un'aggressione. Un ragazzo maliano, ospite di uno sprar a Torre Santa Susanna, è finito all'ospedale con un trauma cranico e delle ferite lacero contuse. Ieri il ragazzo era in giro per le campagne nella zona di Mesagne con l'intenzione di chiedere un lavoro a qualcuno.



Non si è capito cosa abbia potuto scatenare una reazione così violenta: fatto sta che il giovane ha incontrato un gruppo di persone e qualcuno lo ha picchiato con una spranga di metallo.

Alcuni passanti, vedendo il ragazzo in difficoltà, lo hanno accompagnato all'ospedale di Francavilla, dove è stato medicato. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri, che indagano.