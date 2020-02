Salvini non chiude a Fitto, ma prende tempo: “Centrodestra unito per battere Emiliano”

L’ex ministro dell’Interno di passaggio a Squinzano in una coop agricola. In piazza le Sardine con il leader Santori.

Entusiasmo per Salvini a Squinzano. L’appuntamento del “Giro d’Italia” è in una cooperativa agricola, scelta per raccontare il dramma che vivono gli agricoltori dopo l’infezione da parte della Xylella. L’ex ministro dell’Interno spazia su temi nazionali, promette di portare a termine quel cambiamento solo iniziato quanto era al Governo, sottolineando i temi che scaldano i cuori dei fan leghisti, immigrazione, nazionalismo e lotta alla criminalità. Ma Salvini non rinuncia a spiegare che il nuovo corso potrà iniziare già tra qualche mese quando si dovrà scegliere il nuovo presidente della Regione, senza chiudere la porta a Fitto, ma allo stesso tempo auspicando una svolta: “Non siamo pregiudizialmente contro nessuno, ma vorremmo vedere facce nuove. Tra pochi giorni riveleremo la squadra che dovrà segnare il cambio di passo rispetto all’epoca di Vendola ed Emiliano. Ci deve essere un cambiamento radicale, ma con un centrodestra unito, visto che in passato è arrivato diviso e ha perso. Anche se le percentuali ci danno oltre il 30% ci interessa scegliere le donne e gli uomini migliori. Io lavoro per un centrodestra unito”.



Sul palco anche i plenipotenziari pugliesi Andrea Caroppo e il senatore Roberto Marti: “In Puglia i reati sono in diminuzione -sottolinea Salvini-, tranne che per la droga che è un aumento e qualcuno vuole liberalizzarla! Vogliamo ripartire, saranno cinque anni di lavoro duro. Mi prendevano in giro quando mi ero impegnato a cancellare la riforma Fornero, l’abbiamo fatto. C’è qualcuno nel Pd vorrebbe cancellare Quota 100 e tornare indietro. Faremo le barricate, anche a favore degli agricoltori”.

Per la Puglia auspica un futuro migliore: “Vogliamo che la Regione diventi un modello di gestione dei rifiuti, devono diventare occasione per creare risorse. L’importante è che vi prepariate a mandare a casa Emiliano e il Pd. Troppe chiacchiere e fatti zero. Chiunque sarà il candidato o la candidata, bisognerà parlare di futuro”.