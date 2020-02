Da Miggiano a Gallipoli, il viaggio del maxi catamarano verso il mare

Tutto pronto per il varo di Utopia, l’imbarcazione realizzata dal cantiere Cat. Si tratta del più ingombrante trasporto eccezionale mai effettuato su viabilità pubblica nel basso Salento.

Partirà domani sera, alle 21, dal cantiere Cat Marine di Miggiano in direzione Gallipoli, Utopia, la nuova nave catamarano, ammiraglia dell’azienda “Escursioni La Torre” specializzata in turismo marittimo ed operante a Torre Vado. Si tratta del più ingombrante trasporto eccezionale mai effettuato su viabilità pubblica nel basso Salento. Il trasporto avverrà su di un convoglio lungo 46 mt, verranno rimossi e rimontati circa 80 segnali stradali, saranno utilizzate 2 gru da 250 tonnellate e diverse vetture di scorta tecnica. La nave ha una lunghezza di 18 mt, ed una larghezza di 7 mt, con una portata di 120 pax, con ristorante e bar a bordo, e sarà impegnata come sala cerimonia galleggiante ed altri esclusivi servizi.