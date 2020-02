“Un Sorriso Dritto al Cuore”: iniziativa di solidarietà a Maglie

Si terrà domani la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Un Sorriso Dritto al Cuore” presso la sede centrale delle Farmacie UniClub Maglie, a partire dalle ore 10.30.

Un Holter cardiaco-pressorio destinato ai bambini: è questo il dono che le Farmacie UniClub faranno all’Unità Pediatrica dell’Ospedale Cardinale Panico di Tricase e che è destinato ai piccoli pazienti del reparto. L’evento di beneficenza Un Sorriso Dritto al Cuore® sarà presentato alla stampa il 20 febbraio, a Maglie, presso la sala conferenze della sede di Farmacie UniClub, alla presenza dei dirigenti U.S. Lecce e del direttivo del Rotary Club Tricase - Capo di Leuca, sostenitori del progetto.

L'Holter cardiaco-pressorio che sarà donato dalle Farmacie UniClub è l'ECG Clickholter, un software di nuova generazione in grado di memorizzare i dati senza l'ausilio di supporti rimovibili; il trasferimento dei dati a personal computer per la successiva analisi avviene in modo rapido e sicuro grazie all'interfaccia di collegamento USB. ECG Clickholter è particolarmente adatto a registrazioni su bambini di peso inferiore ai 10 kg.

L'Holter cardiaco-pressorio sarà utilizzabile da bambini a partire dai primi anni di vita grazie alla dotazione di appositi bracciali pediatrici. Si sottolinea l'importanza della donazione di questa attrezzatura dal momento che nessun’altra struttura sanitaria del Salento è in grado di eseguire un Holter cardiaco-pressorio con bracciale pediatrico, cosa per la quale sino ad oggi si è fatto riferimento all’Ospedale Pediatrico di Bari.

Interverranno in conferenza stampa Vincenzo Cosi, Presidente Farmacie UniClub, Enrico Rosati, Pediatra-Neonatologo e Cardiologo, Direttore dell'U.O.C. Pediatria-UTIN dell'A.O. Card. Panico di Tricase e Luigia Morciano, Pediatra e Genetista Responsabile Malattie Rare A.O. Card. Panico di Tricase e Presidente del Rotary Club Tricase - Capo di Leuca. Presenzieranno alla conferenza stampa Dario e Silvia Carofalo, del C.d.A. di U.S. Lecce e Andrea Micati, resp. Marketing U.S. Lecce, che porteranno i saluti della squadra. È prevista, inoltre, la partecipazione all’evento di alcuni genitori di bambini cardiopatici.