Abbandonano rifiuti in strada o li bruciano: due denunce tra Nardò e Taviano

Doppia denuncia tra Nardò e Taviano da parte dei carabinieri forestali.

È stato denunciato dai carabinieri forestali di Gallipoli, a Nardò, un uomo, ritenuto responsabile di gestione illecita mediante smaltimento incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da numerosi contenitori in plastica di pittura utilizzata per lavori edili, cassette in plastica e materiale edile di risulta.

A Taviano, a seguito di segnalazione, il personale della stazione di Gallipoli denunciava un uomo, ritenuto responsabile del reato di smaltimento di rifiuti mediante combustione illecita, poiché, su un terreno da lui coltivato, bruciava rifiuti non pericolosi.