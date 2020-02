In auto e in casa cocaina, coltelli a serramanico e un bossolo: denunciato

Nei guai un uomo di San Pietro in Lama. Due arresti tra Lecce e Sternatia.

È stato denunciato a San Pietro in Lama dai carabinieri della stazione locale un uomo, che, a seguito di perquisizione personale e della sua auto, veniva trovato in possesso di circa 5,4 grammi di cocaina, suddiviso in 10 dosi e di un coltello a serramanico occultato nel vano del porta oggetti dell’auto.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire altri 3 coltelli a serramanico e un bossolo calibro 8 a salve esploso.

Coltelli e sostanza stupefacente sottoposti a sequestro e custoditi in attesa versamento ufficio corpi di reato.

A Lecce, è stata arrestata Anna Rita Castelluzzo, 59enne già sottoposta agli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello – sezione unica penale - di Lecce: la donna è stata condotta in carcere.