Tentata rapina, estorsione e truffa: 54enne finisce ai domiciliari

Nei guai un 54enne, che dovrà espiare una condanna per i reati contestati.

A Lecce, i carabinieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Lecce, hanno arrestato Sergio Caroppo, 54enne del posto.