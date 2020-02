L’arresto da parte dei carabinieri di Casarano nelle scorse ore.

I carabinieri di Casarano hanno arrestato in esecuzione ad ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce – ufficio esecuzioni penali Daniele Buono, 45enne del posto, per oltraggio a pubblico ufficiale e rapina in concorso commessi tra Lecce e Casarano dal dicembre 2010 a luglio 2019.