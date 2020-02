Agli arresti domiciliari, spaccia cocaina: in manette 64enne

L'uomo colto in flagranza di reato, è ritornato in carcere.



Ad Uggiano la Chiesa i militari della sezione radiomobile Nor, hanno arrestato in flagranza di reato

Francesco Bacile, 64enne già sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti complessivi grammi 21,50 di cocaina; 92 grammi di sostanza da taglio tipo mannite; due bilancini elettronici di precisione; materiale vario per confezionamento dosi e la somma contante di mille euro ritenuta provento della pregressa illecita attività di spaccio. Per il 64enne si sono aperte le porto della casa circondariale di Lecce.