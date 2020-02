Tra i rovi spuntano droga e proiettili: sorpresa nelle campagne di Sannicola

La scoperta dei carabinieri di Alezio.

Tra i rovi spuntano droga e proiettili: la scoperta effettuata dai carabinieri in agro del Comune di Sannicola nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati concernenti le sostanze stupefacenti. La droga nascosta, del tipo marijuana, ha un per peso compressivo di 820 grammi circa e si trovava insieme a 16 proiettili calibro 38 special e 3 bossoli dello stesso calibro. Il tutto è stato sequestrato e sono state avviate le indagini per risalire al proprietario.