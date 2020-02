Chirurgia plastica? Meglio rimandare: ecco come ottenere gli stessi risultati

Lo abbiamo già scritto in occasione dell’intervista a una delle massime esperte di chirurgia estetica in Italia, la dottoressa Patrizia Gilardino: il lifting, l’intervento chirurgico invasivo, si può rinviare (meglio pensarci dai 60 anni in su), ma tra i 40 e i 50 anni si possono ottenere gli stessi risultati della chirurgia intervenendo ai primi segni di decadimento con apparecchiature elettro-medicali di nuova generazione. Stiamo parlando di una tecnologia di altissimo livello, usata da medici e dai migliori chirurghi plastici: si tratta dell’Hi-Full Lift. In Puglia questa tecnologia la potete trovare solo in ambulatori medici e centri di estetica di altissimo livello, come il Centro Relaxharmony, che sorge in via Bonaventura Mazzarella a Lecce.



Dopo i 40 anni, comincia il problema della pelle cadente e delle rughe: dalla linea della mandibola fino alle guance e al collo i segni dell’età si fanno vedere con chiarezza. La pelle comincia a restare appesa e le rughe segnano il viso. Poi c’è anche il problema del girovita, dei fianchi e della cellulite. Scegliere la chirurgia senza approfittarne delle nuove terapie non invasive è uno spreco di denaro: ci si espone comunque a uno stress fisico, a qualche piccolo rischio e si diventerà dipendenti dal chirurgo. Il lifting è sempre un intervento invasivo, con tempi di decorso post-operatorio di alcune settimane, che non tutti sono disposti ad affrontare. Con HI-FULL LIFT di Arcamac, nel centro specializzato Relaxharmony, il lifting del viso diventa non invasivo: un momento di relax per prendersi cura del proprio corpo in un ambiente confortevole e l’assistenza di professionisti della bellezza. Con la nuova tecnologia non chirurgica è possibile raggiungere i risultati del lifting tradizionale. Il trattamento di “Arcamac” permette di ottenere un risultato paragonabile al sollevamento del sistema muscolo-aponeurotico superficiale che si ottiene chirurgicamente. Il trattamento con Hi-Fu non è alla portata dei comuni centri estetici: è un trattamento utilizzato da importanti medici e chirurghi plastici per sostituire il lifting e da istituti estetici avanzati.



L’High intensity focused ultrasound, con un’azione termica controllata, solleva la struttura del viso restituendo la giovinezza perduta.



LA RIVOLUZIONE DEL SISTEMA HI-FULL LIFT



La tecnologia di ultima generazione consente di agire in profondità: fino a 13 millimetri, con un grado di precisione insuperabile. I risultati sono superiori rispetto al laser e alla radiofrequenza. Grazie alla sua efficacia questa tecnologia è la più richiesta per ottenere il lifting del viso non invasivo e il dimagrimento. Ringiovanimento, rassodamento cutaneo, effetto lifting del sopracciglio, riduzione delle rughe nella zona perioculare, rimodellamento dell’ovale del viso e riduzione delle rughe cutanee oggi si possono ottenere senza bisturi. Il trattamento è sempre personalizzato, viene programmato in base al tipo di pelle del soggetto che si sottopone a questa straordinaria tecnologia. Con questa prodigiosa macchina gli inestetismi del viso e del corpo hanno le ore contate: i risultati si vedono già dopo la prima seduta. In pochi mesi si raggiunge l’obiettivo. La filosofia del Centro Relaxharmony è proprio quella di garantire l’obiettivo, anche per quanto riguarda il grasso in eccesso, unendo la dieta consigliata da biologi nutrizionisti, per far sì che una volta eliminato il grasso con questa tecnologia l’adipe in eccesso non si riformi.



COME VIENE RIMOSSO L’ADIPE IN ECCESSO



Concentrando gli ultrasuoni ad alta intensità a 13 mm di profondità si agisce sul pannicolo adiposo, portando le cellule del grasso a temperatura di 70° e provocandone così lo scioglimento. La liberazione dell’adipe viene seguita dalla rimozione dello stesso dal sistema linfatico nell’arco delle 2-3 settimane successive. Nei centri specializzati, come nel Relaxharmony di Lecce, gli esperti eseguono un check-up approfondito e personalizzato e, sulla base delle evidenze ottenute, decidono con il cliente quale sarà il tempo del trattamento (2/3 mesi o di più). La perdita di centimetri nell’aria trattata è notevole: il girovita può perdere da 2 agli 8 centimetri. Naturalmente, per questo trattamento è necessario un pannicolo adiposo di almeno 15 millimetri di profondità e una pelle elastica, altrimenti bisognerà optare per trattamenti alternativi.



I TIPI DI TRATTAMENTO



L’HI-FULL focalizzando gli ultrasuoni a 4,5 millimetri nel muscolo SMAS, crea dei piccoli traumi alla fascia muscolare colpita, che come risposta effettua una retrazione che solleva la struttura del viso, ottenendo appunto il lifting senza necessità di ricorrere alla chirurgia. Si può ricorrere a questo tipo di tecnica anche con gli ultrasuoni alla profondità di 3 mm che distruggono le fibre di collagene che hanno perso elasticità facendo sì che la pelle generi automaticamente nuove fibre di collagene elastiche (diventando così più elastica).



Il miglioramento si avverte già dopo pochi giorni dal trattamento, ma per il massimo risultato sono necessari almeno un paio di mesi. Oltre al rassodamento cutaneo si possono sconfiggere le rughe superficiali con un tipo di intervento a 1,5 mm: si agisce con un laser, ma in questo caso l’epidermide non viene toccata. Il trattamento dura dai 20 ai 30 minuti: non è invasivo e si possono riprendere le normali attività subito dopo la seduta.



I risultati ottenuti dureranno dai due ai cinque anni: naturalmente il soggetto andando avanti con l’età dovrà comunque tenere la guardia alta svolgendo alcune sedute di mantenimento. Il trattamento è indolore, non invasivo e non ha alcun effetto collaterale. La procedura è più accurata grazie alla tecnologia exact focusing: 5 testine agiscono con precisione su diverse profondità della pelle. I materiali con cui è stato realizzato questo macchinario sono di alta qualità e permettono di raggiungere risultati incredibili anche per quanto riguarda la luminosità della pelle, il rimodellamento dei glutei, l’elevazione dell’arcata sopracciliare e tanto altro. Uno dei grandi vantaggi di questa nuova tecnologia e proprio la capacità di generare un dimagrimento localizzato veloce e preciso.