Eccellenza, sorridono Deghi e Ugento. Male l'Otranto "post Bruno"

Successi importanti e tre passi in avanti in classifica per Deghi e Ugento. Pari interno rocambolesco per il Gallipoli, mentre l’Otranto “post Bruno” subisce una pesante sconfitta nella sfida salvezza contro il San Severo. Il quadro delle salentine d’Eccellenza dopo il 23° turno di campionato premia tre dei quattro sodalizi in campo. La Deghi calcio battendo la Fortis Altamura, mette a segno il primo successo del girone di ritorno e torna così a sperare nella salvezza diretta, dopo una lunga serie di risultati negativi. Clean sheet per l’estremo difensore locale Isceri, meglio protetto dal nuovo 3-5-2 schierato da mister Giuliatto. “Una vittoria importante che auspichiamo segni la svolta del campionato – commenta soddisfatto il presidente della Deghi Calcio, Alfredo Matranga. La squadra col nuovo modulo ha acquistato solidità difensiva senza rinunciare al bel gioco. Complimenti ai ragazzi, da qui alla fine – chiosa Matranga – saranno tutte finali da vincere per raggiungere la salvezza senza passare dai play-out”.

Bene anche l’Ugento di Mimmo Oliva che ha supera 4 a 1 l’Unione Bisceglie, riducendo ad un solo punto la distanza dal terzo posto occupato dal Trani, costretto sul pari dal Gallipoli di mister Salvadore. I galletti giallorossi dopo essere stati sotto 3 a 0, sono riusciti a recuperare un match complicato, conquistando un punto che potrà risultare fondamentale per la corsa salvezza.

Sconfitta pesante per la classifica incassa invece l’Otranto dopo l’addio in panchina del tecnico Gigi Bruno. Nella trasferta di San Severo il team idruntino resta al palo e vede assottigliarsi il vantaggio dalla zona playout a sole due lunghezze. Sconfitta esterna anche per il Martina battuto dal Vieste.

In vetta al campionato continua invece la sfida a distanza tra Molfetta e Corato, entrambi vincenti nell’ultimo turno e separate in classifica da 4 punti.