Prima categoria: prosegue la lotta al vertice tra Melendugno e Leverano

Un solo punto divide la due formazioni in testa alla classifica.

Melendugno e Leverano protagoniste del girone C di Prima Categoria. Un solo punto divide le due formazioni in vetta alla classifica, con la capolista del Ds Diego Margiotta vittoriosa nell’ultimo turno contro la Cedas Brindisi e la squadra di Antonio Schito che ha fatto altrettanto contro il Latiano.

L’interessante duello fra le formazioni leccesi sembra destinato ad arrivare fino in fondo. Anche perché il Seclì segue con 9 punti di distacco e a 10 il Salve di Rollo, uscito battuto da Soleto. Guadagnano spazio nei quartieri alti il Tricase e il Galatina di mister Politi.

Dopo 21 gare di campionato, con 20 match disputati per via del turno di riposo imposto dalla composizione del girone, la classifica premia quindi il Melendugno salito a 49 punti, frutto di 15 successi, 4 pareggiati e 1 sola sconfitta. 40 gol fatti e 18 subiti. Il Leverano invece, dirette inseguitrice con solo 19 gare disputate ha siglato 15 successi, tre pareggi e una sconfitta. Quarantanove i gol messi a segno e 13 subiti. La sfida è aperta ed ogni tappa può essere determinate per il salto di categoria.

In coda invece con il Latiano ultimo a 8 punti, è bagarre salvezza tra Copertino, Virtus Lecce, Soleto e Mesagne, racchiuse in sole 3 lunghezze.

1^categoria, gir.C - CLASSIFICA: Melendugno 49, Leverano 48, Seclì 39, Salve 38, Tricase 36, Galatina 32, Capo Di Leuca 30, Cedas Avio Brindisi 23, Zollino 23, Monteroni 21, Atl.Veglie/Mesagne 17, Soleto e Virtus Lecce 16, Copertino 14, Latiano 8.

Hanno già riposato: Copertino, Leverano, Salve, Soleto, Tricase, Monteroni.