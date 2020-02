Truffa all’Istituto per ciechi: il processo viene spostato a Milano

Per la vicenda che ha visto 21 persone indagate con l’accusa di aver utilizzato fondi destinati all’istituto per Ciechi per ristrutturare strutture ricettive, il processo viene spostato a Milano.

Soldi pubblici per non vedenti, utilizzati per ristrutturare strutture ricettive: è quanto c’è alla base della presunta truffa, scoperta nel luglio del 2017, dalla guardia di Finanza ai danni dell’Istituto per Ciechi di Lecce. Nel processo, scaturito da quella vicenda, è stata stabilita l’incompetenza territoriale presentata dagli avvocati dei 21 indagati: per questo, il processo dovrà essere celebrato a Milano.