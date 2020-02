Carnevale tavianese: carri allegorici, sfilate e novità

Un’edizione ricca di sorprese e divertimento, organizzata dall’amministrazione con la direzione del Servizio civile.

Si rinnova l’appuntamento con il Carnevale Tavianese anche per il 2020, un’edizione ricca di sorprese e divertimento, organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione e la direzione artistica dei ragazzi del Servizio civile del Comune di Taviano insieme al coinvolgimento di numerose associazioni e tanti cittadini volontari. Sabato 22 Febbraio alle ore 14:30 è previsto il ritrovo in Viale Stazione dove sarà ancora possibile iscriversi per partecipare al Concorso per la Maschera più Originale.

Alle 15:30 partirà la sfilata con la partecipazione di carri allegorici provenienti dai paesi vicini. Il percorso della sfilata attraverserà le vie cittadine sino ad arrivare ai “Giardini Marinella Cacciatore” in Via Martin Luther King, per dare il via alla grande Festa.

Sono previste le esibizioni di numerosi Gruppi mascherati e delle singole maschere, una Giuria selezionerà ii primi tre Gruppi con la migliore coreografia e la Maschera più originale. Due le presentatrici ufficiali, Fabiola Casarano e Eleonora Rizzo, mentre l’animazione musicale sarà curata da Micky D.j. Non mancherà animazione per i bambini, spettacolo di bolle, la pentolaccia e tanti premi con la lotteria di carnevale.

"Non semplicemente una festa, ma una tradizione che si rinnova di anno in anno, un modo originale di stare insieme coinvolgendo l'intera città, dalle sue associazioni all' impegno dei singoli, e tutto finalizzato a dare un po' di colore e di allegria attraverso un sano divertimento, ma anche a trasmettere messaggi profondi che poi è il filo conduttore di ogni nostra iniziativa. Un ringraziamento speciale va a Stefano Mosticchio e Alessia Casarano del nostro Servizio Civile, che si sono spesi con tanto impegno ed entusiasmo per organizzare questa edizione. L’energia dei ragazzi ci riempie il cuore di gioia e ci fa guardare al futuro con speranza" - dichiara la consigliera delegata alle Associazioni e alle Politiche Giovanili, Viviana Calzolaro.