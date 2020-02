Alcar Industrie, sciopero e sit-in dei lavoratori salentini

La protesta indetta da Fim Cisl e Fiom Cgil ha registrato un’adesione altissima: il 90% degli operai incrocia le braccia. Il prefetto chiama il presidente Matteo Ginatta, che offre rassicurazioni. I sindacati chiedono un incontro in sede istituzionale a breve termine.

Tornano a protestare i dipendenti di Alcar Industrie srl. Oggi a partire dalle 6, gli operai hanno incrociato le braccia per il mancato rispetto degli accordi presi dall’azienda il 5 febbraio scorso. Il verbale sindacale prevedeva: il pagamento il 15 febbraio dello stipendio di gennaio e il cosiddetto “bonus Renzi” ai lavoratori che nello scorso anno hanno scelto l’erogazione in un’unica soluzione (960 euro), la retribuzione di febbraio e un quarto di tredicesima il 15 marzo, la retribuzione di marzo e l’ultimo quarto di 13esima il 15 aprile. Al primo step, l’azienda non ha rispettato in toto questo accordo, avendo erogato solo il salario. Ed i lavoratori, come annunciato già il 5 febbraio, hanno scelto di scioperare.

Fermi in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Lecce, hanno scioperato in massa: adesione al 90%. Consentito l’ingresso ai lavoratori che non hanno voluto aderire alla protesta ed ai camion che trasportavano materia prima. Intorno alle 11, i segretari di Fim Cisl e Fiom Cgil, Maurizio Longo e Annarita Morea, accompagnati dai delegati aziendali sono stati ricevuti dal viceprefetto Beatrice Mariano. Il prefetto Maria Teresa Cucinotta ha telefonato al presidente dell’azienda, Matteo Ginatta, ricevendo rassicurazioni sugli impegni presi. “Chiediamo certezze sulla continuità industriale. I lavoratori, di fronte ad impegni resi e nuovamente disattesi o rispettati parzialmente, sono in ansia per il futuro dell’impresa. Insieme a loro attendiamo un segnale di controtendenza rispetto alla storia degli ultimi mesi”, dicono Longo e Morea. “Il problema oggi è il sentimento di sfiducia che si genera nel momento in cui si firmano accordi poi non mantenuti”. I sindacati hanno chiesto un incontro in sede istituzionale con i vertici dell’azienda entro questa settimana.