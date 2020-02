Ruba tre maglioni e tenta la fuga: arresto lampo per un 26enne

Il tentativo di furto è avvenuto nella giornata di ieri ai magazzini Coin.

Ruba tre maglioni nei magazzini Coin di piazza Mazzini, a Lecce, tentando la fuga: il personale, però, si è accorto del tentativo di furto ed ha allertato la polizia, che ha prontamente inseguito e arrestato un 26enne.