Assistenza e animazione per studenti in viaggi studio all'estero: Itfteach cerca personale

La Indipendent teacher’s foundation ricerca candidati qualificati e motivati per esperienza di lavoro durante la stagione estiva, come membri del team di assistenza ed animazione di gruppi di giovani in età scolare partecipanti a viaggi studio all’estero.





Periodo: da metà giugno a fine agosto 2020





Sedi di lavoro: Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Malta, Francia, Spagna, Germania





Profili richiesti:





Assistant centre manager - direttore e assistente di centro (UK, Irlanda, USA)

Group leaders - accompagnatore, animatore (UK, Irlanda, USA, Francia, Spagna, Germania, Malta)

Professional carer - assistente disabili (UK, Irlanda, USA, Francia, Germania, Spagna, Malta)





Modalità di candidatura:

Per candidarsi, collegarsi al sito: www.itfteach.it e cliccare sul profilo prescelto per accedere al form.





Attenzione: ciascun candidato potrà compilare un solo form per un unico profilo. Il sistema bloccherà ogni ulteriore tentativo di inserimento.





Prima di compilare il form, vi invitiamo a valutare attentamente i profili richiesti e candidarsi esclusivamente per il ruolo rispondente alle vostre effettive qualifiche e competenze.





Anche se avete già superato una selezione ITF in passato, sarà necessario compilare il Form 2020 per aggiornare i vostri dati.