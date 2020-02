Il Salento dall'alto: per l'estate nuovo servizio di voli in mongolfiera

La nuova offerta turistica della società "Mongolfiere al Sud" presentata nel corso del BTM 2020.

Arrivano anche nel Salento i voli in mongolfiera. La novità sarà presentata al Business Tourism Management di Lecce, in programma dal 20 al 22 febbraio. Mongolfiere al Sud Italia, prima compagnia aerea certificata ad effettuare voli turistici con passeggeri nel Mezzogiorno, presenterà il programma dei voli per la prossima estate e offrirà dei brevi voli “ancorati”ai visitatori di Lecce Fiere

I voli in mongolfiera da qualche tempo hanno conquistato le preferenze di numerosi turisti, desiderosi di ammirare dall’alto le bellezze pugliesi e lucane. La giovane società, “Mongolfiere Sud Italia”, con sedi a Matera e Sibari, oltre ai voli turistici in Puglia disponibili tutto l’anno, mette a disposizione le mongolfiere anche per eventi pubblici e privati, in occasione di festival culturali o per incentive travel promossi da aziende come momento fondamentale di team building. Tutti i voli terminano con la consegna ai partecipanti di un “attestato di volo”, e un brindisi finale con la degustazione di prodotti tipici del territorio pugliese.



In particolare si sta delineando, specialmente nel Sud Italia, il nuovo trend dei voli in mongolfiera legati al settore del wedding: dalla proposta di matrimonio fino al brindisi e allo shooting fotografico degli sposi in alta quota, o per alcuni addirittura il momento intimo della celebrazione delle nozze alla presenza dei testimoni e dei più intimi invitati.