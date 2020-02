Maglie, M5S annuncia il candidato sindaco: sarà l’avvocato Salvatore Ruberti

Il 44enne magliese guiderà la lista che si presenterà alle prossime elezioni amministrative.

Si vociferava da tempo, adesso c’è la certezza: il Movimento 5 Stelle candida a Maglie, Salvatore Ruberti. Avvocato, 44 anni, Ruberti si è avvicinato da tempo al mondo pentastellato grazie anche ad alcune iniziative popolari come l’impegno per l’individuazione dei miasmi che preoccupano i residenti del circondario magliese. Impegno culminato con la presentazione di un esposto a sua firma depositato alcune settimane fa.

La candidatura di Ruberti è stata ufficializzata dal portavoce attuale in consiglio comunale, Antonio Izzo per sgomberare il campo da ricostruzioni imprecise: “Fino agli “Stati Generali” che si dovrebbero tenere dopo il referendum sul taglio dei parlamentari del 29 Marzo, le nostre regole vigenti prevedono che per i Comuni con meno di 15mila abitanti l’unica lista possibile per poter essere certificata è quella del MoVimento 5 Stelle. Chi volesse candidarsi in una lista civica, ovviamente può farlo, ma non potrà utilizzare il simbolo e non sarà certificato. Sebbene il M5S stia affrontando un processo di evoluzione, essere del MoVimento è prima di tutto una esigenza di rispettare i valori che ci appartengono senza mai venir meno ai principi che sono propri della nostra identità”.