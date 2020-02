Investito da un'auto mentre guida la bici contromano: paura su via Abruzzi

L'episodio questa mattina intorno alle 8.15: fortunatamente il ciclista non ha riportato ferite gravi.



Investito da un'auto mentre è in sella alla sua bici: paura questa mattina intorno alle 8.15 all'incrocio tra via Abruzzi e via Dalmazia, nei pressi della scuola elementare "IV Circolo". Il ciclista, 65enne di origine marocchina e residente a Lecce, procedeva contromano quando è stato colpito da una Dacia Duster che percorrendo su via Dalmazia ha svoltato poi a sinistra su via Abruzzi trovandosi di fronte la bici. L'impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che lo hanno visitato: fortunatamente per lui solo lievi contusioni al braccio e alla spalla.