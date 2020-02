Maglie, il presidente del consiglio sfiducia Toma: “Figura che ha creato divisioni”

Il centrodestra magliese deve fare i conti con le fibrillazioni interne tra chi sostiene il sindaco uscente e chi invece, come Gabriele Bucci ritiene che sarebbe meglio un candidato differente.

Via chi ha creato una “maggioranza nella maggioranza”, chi “ha annichilito quanto fatto da amministratori che resero Maglie seconda solo a Lecce per importanza per via dei servizi che assicurava ai cittadini ed all’hinterland”. L’attacco a Ernesto Toma arriva dalla sua stessa maggioranza: il presidente del consiglio, Gabriele Bucci “sfiducia” di fatto il primo cittadino uscente chiedendo una figura che garantisca “un ambiente sereno” con “una figura gradita alla cittadinanza”.

“Il dividi et impera -sottolinea Bucci-, il seminare discordia per governare, ha prodotto disastri, dissapori, ma soprattutto la politica si è resa cieca rispetto alle reali esigenze ed ai cambiamenti che la città ed i cittadini chiedevano e che continuano a chiedere. Purtroppo il risultato ottenuto è stato quello di allontanare i magliesi dalla politica, gettandoli nello sconforto, poiché visti abbandonati da quella istituzione a cui quotidianamente ponevano ogni speranza per la risoluzione dei normalissimi problemi di civile convivenza e dal quale non si sono viste considerate”.