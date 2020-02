Bruciore agli occhi per lo spray, sequestrate bombolette e stelle filanti da un ambulante

Sono stati gli agenti della Polizia locale a intervenire in via XXV luglio per sequestrare, ieri mattina, bombolette spray di schiuma colorata e stelle filanti prive di marchio CE.

L’intervento degli agenti, in servizio in via Trinchese, era stato richiesto da una telefonata al Comando di un passante che lamentava bruciore agli occhi, dopo essere stato colpito dalla schiuma spruzzata da un bambino, tanto forte da doversi recare al pronto soccorso.

Il controllo è avvenuto a carico di due operatori commerciali, titolari di regolare posteggio autorizzato nei pressi della Villa Comunale, per la vendita di prodotti carnascialeschi. Nel primo caso l’esito è stato regolare, nel secondo, invece, è emerso che sul banco di vendita c’era la presenza di 68 pezzi di bombolette spray di schiuma e stelle filanti prive della etichettatura obbligatoria.

La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro cautelare e al responsabile comminata la sanzione di 3.000 euro.

Il Comandante Donato Zacheo ha assicurato che i controlli in questo senso proseguiranno per tutto il periodo di Carnevale.