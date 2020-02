“Ha vinto 25 mila euro”: salentino truffa una casalinga reggiana con un messaggio

A cadere in trappola nel reggiano è stata una 28enne che abita a Correggio.

Ha ricevuto un messaggio insperato che le comunicava una vincita importante, ma alla fine a pagare è stata lei. Vittima una casalinga di 28 anni di Correggio che si è fidata di un avviso ricevuto su whatsapp: “Complimenti, hai vinto 25mila euro: per poter accreditare l’importo sul conto deve però pagare i bolli”.