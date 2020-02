Il fatto è stato commesso nel gennaio 2011 a Brindisi.

I carabinieri di Casarano hanno arrestato, in esecuzione ad ordine per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla procura della repubblica di brindisi – ufficio esecuzioni penali, Prince Oghogho, 35enne riconosciuto colpevole del reato resistenza a p.u., commesso il 18 gennaio 2011, per cui dovrà scontare la pena residua di mesi 8 di reclusione. L’uomo sconterà la pena ai domiciliari.