Maxi furto in casa di un gioielliere: razzia di preziosi e argenteria

L’episodio si sarebbe consumato mercoledì mattina, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Maxi furto in casa di un gioielliere a Lecce: il colpo sarebbe avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso, in Piazzale Grosseto, coi malviventi entrati in azione, approfittando dell’assenza dei proprietari, grazie all’utilizzo di una chiave bulgara.

I ladri hanno messo a soqquadro l’abitazione, saccheggiando preziosi e argenteria, dandosi alla fuga, una volta arraffato il bottino.