Uno disbosca macchia mediterranea, l’altro realizza strada senza permessi: denunciati

Due persone denunciate, tra Salve e Melendugno.

I carabinieri forestali hanno denunciato due persone dopo alcuni controlli sul territorio salentino. A Salve, in località Torre Pali, i militari della stazione di Tricase hanno deferito un uomo, proprietario di un terreno per aver realizzato opere edili in seguito alla distruzione di un bosco.

In particolare, su un’intera area a macchia mediterranea di 10.360 mq, equiparata a bosco e vincolata dalla normativa paesaggistica, i lavori hanno riguardato il disboscamento, tramite estirpazione, di essenze arboree e arbustive e il livellamento del terreno; e ancora la realizzazione di un parcheggio per automezzi / deposito per strutture precarie, la costruzione di un manufatto e di recinzioni in pietra, la realizzazione di spiazzi per circa 1.400 metri quadri e di strade per circa 90 metri lineari.

Le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, in zona pluri-vincolata.