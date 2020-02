Strappa collana a un passante e fugge ma si trova i carabinieri davanti: presa

La fuga dopo la rapina ai danni di un uomo è durata appena cento metri, visto che nei paraggi c’erano i carabinieri.

Aveva appena rapinato un passante, sottraendogli una catena con crocifisso in oro, per poi darsi alla fuga, la diciannovenne, senza fissa dimora, arrestata in flagranza di reato dai carabinieri a Racale.

Si tratta di Marilena Violeta Durac, che, nonostante la repentina fuga dopo il colpo, è stata braccata e immobilizzata, grazie all’immediato intervento di quei carabinieri che stavano svolgendo un posto di controllo a circa 100 metri di distanza da dove era avvenuta la rapina.