Siglòato un protocollo d'intesa tra l'Associazione e il 118 leccese.

Un'ambulanza attrezzata per soccorrere gli obesi. È stato firmato un Protocollo d'intesa tra il 118, nella persona del dottor Maurizio Scardia, e il presidente del Pronto Soccorso dei Poveri Tommaso Prima: scopo dell'accordo è migliorare l'efficienza del servizio per le persone affette da grave obesità.



Per ulteriori info contattare il numero 349537000 Tommaso Prima