Mare cristallino a Gallipoli, Barak non resiste e si tuffa

Il calciatore ceco del Lecce si gode una domenica di relax dopo la vittoria contro la Spal.

Il mare calmo e il clima mite nonostante sia la metà di febbraio e il nuovo centrocampista del Lecce, Antonin Barak, non resiste al richiamo delle onde. Il calciatore ceco, arrivato nel Salento con il mercato di gennaio, si gode una domenica mattina di relax tra Otranto e Gallipoli dopo al vittoria contro la Spal – la terza di fila- insieme alla fidanzata, al fratello e al suo cane. Proprio nella città ionica, Barak, è sceso in spiaggia per un bagno di primo mattino nell'acqua cristallina: il video sul suo profilo Instagram.