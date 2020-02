Assalto a portavalori, ma è la scena di un video: nei guai cantante neomelodico

L'episodio è avvenuto a Bari: il cantante neomelodico stava girando il video insieme a un rapper in una strada periferica.



Pistole giocattolo e passamontagna per assalire un portavalori ma è tutta una finzione. Volevano girare un videoclip ma si sono trovati davanti i carabinieri: è quanto accaduto due giorni fa a Bari, protagonisti un cantante neomelodico e un rapper, entrambi baresi. I carabinieri sono intervenuti in una strada periferica nel quartiere Sant’Anna, non aperta al traffico, dove si stava girando la scena dell'assalto a un furgone portavalori.

Sul posto i militari si sono trovati di fronte ad un furgone affiancato da due auto e due moto, oltre alla presenza di 15 persone tra le quali il regista del video, che sarebbe stato pubblicato su Youtube.





Due persone sono state trovate in possesso di una pistola giocattolo ed uno anche di un passamontagna. All’interno del baule di un’auto sono state rinvenute tre pistole giocattolo prive di tappo rosso ed un drone per le riprese video. Tutti i veicoli ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro ed è stata informata l'autorità giudiziaria: l’ipotesi del reato è “Istigazione a commettere un delitto”