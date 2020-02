Nardò, Mellone azzera la Giunta: "Al lavoro per le amministrative 2021"

Il sindaco: "Ho deciso di tracciare da subito, assieme ai miei alleati, i confini di quella che sarà l’alleanza civica e trasversale che mi sosterrà nella primavera del 2021".

Nella mattinata di oggi il sindaco Pippi Mellone ha ritirato le deleghe assessorili. Si tratta di un breve “pit stop”, programmato da tempo e utile a definire il perimetro della coalizione, civica e trasversale, che si proporrà alla guida della città alle elezioni amministrative del 2021.

“Questo - spiega il primo cittadino - è un momento di riflessione e di sfida al futuro. Senza sfide la vita è una lenta agonia. Invece noi abbiamo bisogno di vivere immaginando il domani. Per questo ho deciso di tracciare da subito, assieme ai miei alleati, i confini di quella che sarà l’alleanza civica e trasversale che mi sosterrà nella primavera del 2021.

Occorre immaginare, programmare, fare - continua - e questo facciamo ogni giorno. La mia squadra lavora intensamente per realizzare il programma presentato agli elettori. Oggi, grazie all'impegno di tutti noi, Nardò è il miglior posto per vivere e investire. La città è una fucina di innovazione, arte, giustizia sociale, si contraddistingue per la lotta al caporalato, è contesto di mirabili esempi sulle politiche del turismo, del commercio, della sicurezza stradale e della mobilità. L’intero territorio è costellato di cantieri, con milioni di euro di finanziamenti arrivati a Nardò da Bruxelles, Roma, Bari. Abbiamo realizzato oltre l’80% del programma e abbiamo fatto molto di più. Ma resta ancora tanto: opere da concludere e altre da avviare”