Pazienti collocati in reparti diversi per mancanza di posti letto, Cgil scrive alla Asl

Negli ospedali salentini sono circa 80 i pazienti ricoverati in reparti non adatti alle loro patologie, il sindacato: "Un rischio per la salute".

Pazienti ricoverati in un reparto non adatto alla patologia per mancanza di posti letto: si chiama extra-locazione e, secondo quanto denuncia Fp-Cgil Lecce, è un fenomeno che “continua a creare danni al personale sanitario ed aumentare il rischio clinico per i pazienti”

Secondo le verifiche effettuate dal sindacato che ha scritto una lettera ai direttori generale, sanitario e amministrativo della Asl chiedendo la convocazione di un incontro urgente, in tutti i presidi ospedalieri della Asl di Lecce circa 80 pazienti entrano in ospedale con una patologia che verrà curata in un reparto non adatto.

“Nella Asl di Lecce la logica dell’emergenza sta diventando organizzazione strutturale: la carenza organizzativa dei posti-letto all’interno della Asl produce così il peregrinare di pazienti da un reparto all’altro, delle ambulanze da un ospedale all’altro, non è più tollerabile accettare un’allocazione dei pazienti non dettata dai bisogni assistenziali, ma dalla carenza organizzativa del sistema”, dice il segretario provinciale Floriano Polimeno -tali ricoveri rappresentano un pericolo per il paziente, visto che non gli viene garantita la continuità assistenziale. Avere 12, 16, 18 pazienti extra-locati assegnati su un reparto che contempla nel suo organico 5 o 6 medici che dovrebbero gestire solo 20 posti-letto significa incrementare drammaticamente il rischio clinico per i pazienti ed il rischio di errore per il personale medico e infermieristico”.

La Fp Cgil ha realizzato in questi giorni una verifica in tutti i presidi ospedalieri provinciali. Ecco quel che emerge sul fenomeno della extra-locazione:

A Lecce tra i 15 ed i 20 pazienti di area medica (Medicina e Pneumologia) sono extra-locati in Chirurgia Plastica, Oculistica, Ortopedia;

a Gallipoli 20 pazienti di area medica (anch’essi di Medicina e Pneumologia) trovano posto in Chirurgia Generale, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia;

a Scorrano 15 pazienti di area medica (Medicina Generale) finiscono in Chirurgia Generale, Ortopedia, Ostetericia e Ginecologia;

a Copertino 15 pazienti di Medicina e Geriatria sono extra-locati in Chirurgia Generale e Ortopedia;

a Casarano i 16 pazienti di area medica (Medicina e Geriatria) arrivano in Chirurgia Generale e Ortopedia.

“Ormai questo fenomeno non si verifica più soltanto nei periodi di picco influenzale. È diventato strutturale e si ripropone con forza nei periodi estivi. È la prova, se ce ne fosse ancora bisogno, che sul territorio salentino la distribuzione dei posti-letto è insufficiente e va rivista”, scrive il sindacalista.