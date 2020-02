Dimenticato sul tetto del capannone, operaio dell’Ilva recuperato dopo 3 ore

La denuncia da parte del coordinatore provinciale Udb che ha pubblicato un video dell’accaduto.

Lasciato sul tetto del capannone per 3 ore, fino a quando non sono arrivati i soccorsi. È accaduto all’Ilva di Taranto dove un operaio ha dovuto richiamare l’attenzione con grida e urla prima di essere notato e quindi recuperato.

La denuncia da parte del coordinatore provinciale dell’Usb di Taranto Francesco Rizzo: “Come si può dimenticare un lavoratore sul tetto della struttura adibita alla copertura dei parchi?