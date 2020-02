Vandali danneggiano una cappella del cimitero: sdegno a Gallipoli

L’episodio nella notte ai danni della cappella di Leonardo Villanova e del figlio Antonio.

Si sono introdotti nel cimitero e hanno danneggiato una cappella, quella di Leonardo Villanova, ex calciatore del Gallipoli, e del figlio Antonio: un vile gesto, accaduto nella notte, per opera di ignoti nella Città Bella e denunciato via social, tra gli altri dal consigliere comunale e già sindaco, Flavio Fasano.

L’ex primo cittadino scrive: “Nella notte è stata profanata la cappella del compianto mio amico fraterno Leonardo Villanova e di suo figlio Antonio. Un gesto schifoso che merita ripugna e sdegno profondo! Il sentimento e il rispetto per i defunti impone un forte biasimo”.