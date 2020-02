Notte di fuoco tra Presicce e Nardò: due auto travolte dalle fiamme

Gli episodi, questa volta, sono accaduti a Presicce e a Nardò.

Ancora un’altra notte di fuoco, l’ennesima, nel Salento, con due auto interessate da incendi: il primo caso è avvenuto a Nardò, dove in circostanze ancora da chiarire, ha preso fuoco la vettura, una Fiat Panda, di una donna anziana. Sul posto, immediato l’intervento dei pompieri del vicino distaccamento di Gallipoli, per la messa in sicurezza del mezzo e della strada.