Un bene confiscato trasformato in casa destinata a progetti per bimbi autistici

Si apriranno martedì 18 febbraio alle ore 16, a Mesagne, le porte di una nuova “casa” per bambini e adolescenti con Autismo.

L' Associazione “Amici di Nico” Onlus che da oltre un decennio è impegnata nel leccese (con i suoi centri a Matino e a Lizzanello) in servizi specialistici per i Disturbi dello Spettro Autistico, recentemente si è aggiudicata l'immobile di via Giuseppe Trono N.53-55, confiscato e messo a bando pubblico dal Comune di Mesagne.

La nuova sede offrirà servizi e progetti “Evidence based” (già avviati dall’Associazione “Amici di Nico” Onlus attraverso i suoi Centri in provincia di Lecce). Il risultato raggiunto ha permesso di consolidare ed acquisire nel tempo il riconoscimento di qualità e competenza su tutto il territorio regionale. Tutto questo rappresenta una grande opportunità che si vuole anche condividere con le famiglie della provincia di Brindisi.