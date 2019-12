“Green Days Tour”, Biagio D’Anelli testimonial a Maglie

Il volto di Mediaset ha incontrato il sindaco Ernesto Toma dopo essere arrivato in sella ad un U-jet.

Ha fatto tappa in piazza Aldo Moro la prima edizione del “Green Days Tour”, un’iniziativa no profit e non soggetta a raccolta fondi, ideata e proposta dall'Associazione Diritti Nazionali Associati, concepita per sensibilizzare le coscienze all'emergenza emissioni.

A dare il proprio supporto, tantissimi personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, decisi a realizzare il "giro d’Italia a staffetta” a cavallo di scooter elettrici superleggeri a emissioni zero, messi a disposizione della causa dalla U-JET e sui quali verranno percorsi, in soli venti giorni, oltre 5.000 km, fino al gran finale in piazza San Pietro, a Roma.

A Maglie è atteso Biagio D'Anelli, talent scout e volto noto Mediaset, idolo dei teen ager. Ad attenderlo il sindaco Ernesto Toma, davanti al luminosissimo albero di Natale.

“Insieme all’assessore Valeria Leone- commenta Toma - abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di ospitare una tappa di green days tour a Maglie: oltre a diffondere buone pratiche a difesa dell’ambiente, avremo una città sfavillante, vetrina per attività commerciali e meta di coloro i quali vogliono fare due passi nella città vestita a festa”.