Percosse e minacce alla madre che si rifiuta di dargli i soldi per la droga: in manette

Nei guai un 28enne di San Vito dei Normanni, che ha percosso e minacciato di morte la madre, che si era rifiutato di dargli il denaro per l’acquisto di stupefacente.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del luogo, per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.