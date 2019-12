Doppio incidente nel giro di poche ore sulla Tangenziale Est

Il primo episodio attorno alle 13, il secondo circa un’ora più tardi. Disagi alla circolazione nel corso delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Doppio incidente nel giro di poche sulla Tangenziale Est. Il primo episodio, all’uscita per la zona Pip in direzione Brindisi, il secondo, circa un’ora più tardi, nel tratto tra l’uscita per Maglie e quella per Cavallino in direzione Brindisi, con l’innesto per Cavallino chiuso al traffico per i rilievi.